Luigi Di Maio a proposito di Silvia Romano: “Non è stato pagato alcun riscatto “

Luigi Di Maio, ospite di Mario Giordano nella trasmissione “Fuori dal coro” ha rilasciat alcune dichiarazioni che hanno destato molta sorpresa nei telespettatori.

Luigi Di Maio ha dichiarato: “Non mi risultano riscatti per Silvia Romano”.

E poi ha aggiunto: “Perché dobbiamo credere a un terrorista? Ovviamente non bisogna darsi le risposte come conviene. Nel senso che è legittimo farsi delle domande, ma la prima domanda che mi faccio io è perché se un terrorista che viene intervistato e dice una cosa, la sua parola vale più dello Stato italiano? A me non risultano riscatti, altrimenti dovrei dirlo”.

E poi aggiunge: “A dicembre ho sentito il padre di Silvia, sapevo che lei era viva e non potevo dirlo al padre, perché lei sa bene che in questi casi se si danno informazioni e c’è una fuga di notizie poi si rischia che alla fine non riusciamo a riportarla a casa e di compromettere tutto”.

“Rispetto tutte le discussioni, tutte, però siamo un Paese che si dà spesso la zappa sui piedi perché io sono orgoglioso del fatto che la nostra Intelligence, le nostre Forze Speciali, il nostro Corpo Diplomatico, l’Unità di Crisi, hanno fatto squadra e ce l’hanno fatta. Credo che dobbiamo anche, soprattutto, rispettare questa ragazza perché nessuno di noi sa che cosa significa stare un anno e mezzo in mano a una cellula terroristica che arruola i bambini, di terroristi criminali”.