Il governo della Slovenia ha annunciato la fine dell’epidemia di Covid-19 in paese. I dati sono molto ma molto confortanti, nel giro di 14 giorni sono stati riscontrati in tutto il paese solo 7 nuovi casi.

L’annuncio ha sorpreso tutti. E’ il primo paese in Europa a fare un annuncio del genere. I viaggiatori che arrivano dalla Slovenia da altri paesi membri dell’Ue non dovranno rimanere in isolamento per sette giorni