“Ciao grande uomo”, Bari saluta Dino Gagliardi il commerciante amico di tutti, i suoi funerali seguiti in diretta Facebook da tantissime persone

Don Alessandro, il parroco della Chiesa di Gesù di Nazareth ha voluto trasmettere i funerali di Dino Gagliardi in diretta Facebook in modo che potessero partecipare virtualmente le tante persone che lo conoscevano e lo amavano.

Dino non era un uomo comune, nei quartieri di San Girolamo e Fesca era conosciuto da tutti per la sua umanità.

Se ne va con Dino un pezzo di storia di Bari. Titolare del minimarket in via Bellezza, Gagliardi era sempre in prima fila per aiutare il prossimo.

Lascia a soli 56 anni, moglie e tre figlie.