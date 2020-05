Bari ritorna a vivere! “Ci siete mancati”, “Siamo felici di vederti”, con queste scritte cubitali sulle vetrine i commercianti accolgono i baresi

Finalmente il tanto odiato lockdown è finito. Bari riprende a vivere. Pian piano via Sparano, la via dello shopping riprende vita.

Già le prime file da Zara e le scritte, quelle magnifiche scritte a caratteri cubitali sulle vetrine dei negozi.

Alla gioielliera Pandora la scritta era questa “Se per questa volta non ci stringiamo la mano, lo facciamo per prenderci cura di voi”.

Altre scritte cubitali sono apparse come ‘Bentornati’ a ‘Siamo così felici di vederti’ o a ‘Ci siete mancati’.