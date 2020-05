Emergenza Covid-19, l’allarme di Decaro “C’è tensione sociale in città, dobbiamo stare attenti”

0 SHARES Condividi Tweet

Una lunga intervista a “Il mattino di Radio 1” di Antonio Decaro che fa molto riflettere. Il Presidente dell’Anci ha commentato la situazione sociale a Bari: “Cominciano le prime tensioni sociali che sono diverse da quelle della prima fase”.

Antonio Decaro ha anche detto che “Basta vedere le manifestazioni dei titolari delle partite Iva che si susseguono nelle nostre città tendono ad aumentare all’interno di quelle manifestazioni che magari all’inizio della fase 2 erano più circoscritte e non mostravano particolari vivacità”.

“Oggi invece ci sono situazioni in cui durante le manifestazioni si alzano i toni e spesso sono i sindaci a dover gestire la tensione sociale. E è successo a Roma, a Firenze, all’Assessore al Commercio alla città di Milano. Dobbiamo stare attenti”.

‘C’è anche un altro problema perché alle manifestazioni, in particolare quelle dei gestori delle attività economiche, si presentano persone legate alla criminalità organizzata che probabilmente all’interno di quelle manifestazioni individuano le persone più fragili che sono i titolari di attività economiche che hanno difficoltà a ripartire o famiglie che ancora non hanno ottenuto la cassa integrazione in deroga e hanno difficoltà dal punto di vista economico. Diventa facile per la criminalità, che è resiliente, cercare di entrare all’interno dell’azienda tramite l’usura per togliere l’azienda al titolare oppure offrire soldi in prestito alle famiglie magari incensurate per chiedere in cambio di nascondere droga o armi”.