Bari, piano della Questura contro assembramenti, da stasera presidiati dalle forze dell’ordine i luoghi della movida

Già da stasera ci sarà da parte delle forze dell’ordine un maggior presidio delle zone della movida barese. Controlli saranno effettuati al quartiere Madonnella nelle vicinanze del lungomare, a Poggiofranco e anche a Torre a Mare e Santo Spirito.

I maggiori controlli saranno svolti per fare in modo che non ci siano assembramenti.

Il comitato salvaguardia della Zona Umbertina ha postato il seguente messaggio sulla propria pagina Facebook: “Anche ieri sera ripetute segnalazioni di assembramenti nei soliti luoghi (largo Adua, via Abbrescia, via Cognetti, largo Giordano Bruno, via Fiume). Segnalata la presenza di almeno due pattuglie della Polizia Locale. Al loro passaggio i giovani si disperdevano per ritornare poco dopo a riassembrarsi. A nostro avviso è necessaria la presenza fissa nei luoghi indicati delle forze dell’ordine, con funzione dissuasiva (ad esempio una volante sul giardino di Largo Adua)”.