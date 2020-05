Emergenza Covid-19, in Puglia contagiata intera famiglia di 5 persone da una sesta persona asintomatica

0 SHARES Condividi Tweet

Un’intera famiglia è risultata positiva al covid-19. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di una famiglia che abita in provincia di Foggia.

Sul caso è intervenuta l’Asl che ha subito provveduto a isolare il nucleo famigliare. Sembra che la famiglia sia stata contagiata da una sesta persona asintomatica.

L’Asl ha voluto tranquillizzare la popolazione: “La situazione è sotto controllo. L’equipe medica è intervenuta per monitorare il nucleo, rintracciando la catena dei contatti e provvedendo all’isolamento domiciliare fiduciario”.

Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore, comune dove si è verificato il contagio ha così commentato l’accaduto: “Con profondo rammarico comunico che nella giornata di oggi sono stati accorati 7 nuovi casi di contagio da Coronavirus nel nostro Comune. Si tratta di un nuovo focolaio che vede coinvolti anche 5 cittadini appartenenti ad un nucleo familiare del Marocco residenti a Torremaggiore”.

“È stata ricostruita la catena dei contagi sulla quale sono stare disposte le verifiche necessarie a chiudere quanto prima la possibilità che il virus continui a diffondersi. Come possiamo notare. siamo ancora in piena emergenza, vi sono dunque a tenere alto il livello di menzione. Nel caso in cui i numeri relativi a nuovi contagi dovessero continuare ad annientare. mi vedrò costretto a prendere nuovamente misure restrittive”.