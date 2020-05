Emergenza Covid-19, famoso virologo italiano docente in Usa “della tanto temuta ondato di ritorno non si vede nemmeno l’ombra”

0 SHARES Condividi Tweet

Uno dei più quotati virologi del mondo è italiano. Da anni è docente della Emory University di Atlanta negli Stati Uniti d’America.

Si tratta di Guido Silvestri , originario di Senigallia, che dagli Usa segue con molta attenzione i dati italiani forniti dalla Protezione Civile.

Il professore Guido Silvestri ha analizzato soprattutto i dati incoraggianti dopo 18 giorni di riapertura dal 4 maggio: “del tanto temuto ritorno del virus non se ne vede neanche l’ombra”.

Poi il famoso virologo spiega: “I lockdown non sono una panacea miracolosa contro COVID-19, ma solo un tipo di intervento che funziona in modo parziale e variabile ed ha seri effetti collaterali, soprattutto se prolungato per diverse settimane. Tracciamento ed isolamento rapido di casi e contatti, prevenzione dei contagi a livello di ospedali e RSA, preparazione del sistema sanitario, qualità della terapia, stagionalità e fattori ambientali”. Sono elementi che possono fare calare la mortalità.