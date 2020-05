Bari incidente in tangenziale, all’uscita Picone auto si ribalta, conducente trasportato in codice rosso

0 SHARES Condividi Tweet

Un brutto incidente si è verificato nelle prime ore di Bari sulla Statale 16. Un’auto di piccola cilindrata, per cause in via di accertamento, si è ribaltata poi finendo la sua corsa contro il guardrail.

In pochissimi minuti sul luogo dove è avvenuto l’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

Il conducente dell’auto è stato trasferito al Policlinico in codice rosso.

In tangenziale, direzione nord, si è formata dopo pochi minuti dall’incidente una lunghissima coda.