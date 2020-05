Coronavirus Bari Fase 2, la Croce Rossa telefona ai cittadini per farli sottoporre al test sierologico, se vi chiama il 06.5510 rispondete

0 SHARES Condividi Tweet

Da ieri la Croce Rossa ha iniziato ad effettuare le telefonate ai cittadini per chiedere loro la disponibilità a sottoporsi ai test sierologici al fine di capire se hanno gli anticorpi del coronavirus.

La Croce Rossa chiamerà solo i cittadini che sono stati selezionati, a campione.

Questa campagna è stata voluta dal governo e organizzata dal ministero della Salute, dall’Istat, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

Il presidente della Croce Rossa, Francesco Rocca ha spiegato: “I Volontari e colleghi della Croce Rossa stanno lavorando senza sosta per questo servizio importante per le nostre comunità. Se ricevete una chiamata dal numero che inizia con 06.5510 è la Croce Rossa Italiana, non è uno stalker, non è una truffa telefonica, ma è un servizio che potete rendere al vostro Paese attraverso un piccolo prelievo venoso”.