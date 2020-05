Emergenza Covid-19 a Bari, uomo entra in ospedale negativo e ne esce positivo, chiuso intero reparto

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo è entrato nell’ospedale di Putignano e si è sottoposto a tampone che è risultato essere negativo, dopo qualche ora si è sottoposto a un secondo tampone ed è risultato positivo.

La positività dell’uomo ha determinato l’immediata chiusura del reparto di cardiologia dove il paziente è ricoverato.

A renderlo noto è stato il dirigente responsabile dell’ospedale, Saverio Tateo: “Causa tampone positivo covid 19 di paziente ricoverato presso la UOC di Cardiologia con tampone precedentemente negativo si comunica l’immediata chiusura della S.C. di Cardiologia per sanificazione e attivazione di tutti i protocolli in vigore”.

Non i sa se l’uomo aveva già contratto il virus prima di entrare in ospedale o è stato, cosa molto pericolosa, in ospedale.

L’asl sta ricostruendo tutti i contatti avuti in questi giorni dall’uomo.