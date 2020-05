Emergenza Covid-19, in una città in Puglia, per la festa della fine del ramadan sono 16 i contagiati, tre ricoverati in ospedale e numerose persone in quarantena

0 SHARES Condividi Tweet

Salgono ancora i contagiati a Torremaggiore in provincia di Foggia. Sono 16 le persone risultate positive, 5 di queste appartengono allo stesso nucleo famigliare di cittadinanza marocchina.

Secondo le ultime informazioni il contagio si sarebbe diffuso in seguito ai festeggiamenti nella comunità islamica organizzati a conclusione del Ramadan.

Sono in totale al momento tre le persone ricoverate in ospedale, le altre sarebbero in quarantena forzata in casa.

Sarebbero quasi 100 le persone entrate in contatto con i contagiati e costretti alla quarantena.