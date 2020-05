Puglia, ispettore di polizia rimprovera gruppo di ragazzi per gli schiamazzi e questi lo picchiano

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo di 40 anni, a San Severo, Foggia in via risorgimento, ha rimproverato un gruppo di ragazzi per i troppi schiamazzi che stavano facendo sotto la sua abitazione.

L’uomo, un ispettore di polizia del reparto prevenzione crimine, è sceso dalla propria abitazione e ha raggiunto il gruppetto che lo ha circondato e ha iniziato a picchiarlo procurandogli lesioni e traumi in varie parti del corpo.

Sono arrivate le forze dell’ordine che hanno identificato e gli aggressori.

Due di loro sono stati arrestati mentre un 14enne è stato denunciato.