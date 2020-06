Gravissimo incidente con la moto per il parlamentare Gianluigi Paragone, ricoverato al Gemelli in codice rosso

0 SHARES Condividi Tweet

Il parlamentare ex Movimento Cinque Stelle Gianluigi Paragone è stato coinvolto nel pomeriggio di oggi in un grave incidente a Roma.

Il giornalista era alla guida del suo scooter a Roma, quando , per cause in via di accertamento, il suo mezzo ha impattato violentemente contro un’auto.

L’incidente è avvenuto in piazza Lauro De Bosis. Il parlamentare è ora ricoverato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma.