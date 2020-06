Nubifragio a Bari, pioggia incessante, chiusi tre sottopassi, allagati alcuni negozi, al San Paolo caduto grosso albero

0 SHARES Condividi Tweet

La pioggia dall’inizio di questo pomeriggio, come era nelle previsioni meteo, cade senza soste. Numerose le strade allegate e parecchi disagi alla circolazione.

Un grosso albero è caduto in via Castelluccio, nel quartiere San Paolo. Grossi problemi alla circolazione per la chiusura, contemporanea, di tre sottopassi, quello di via Rotella alla zona industriale, di via Quintino Sella e di via Brigata Bari.

Allagamenti nella zona Fiera e nei pressi del Comando della guardia di Finanzia.

Alcuni negozi al quartiere Libertà risultano essere legati per la forte pioggia.