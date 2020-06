Domenica In, Emiliano ospite scatenato con Mara Venier, da il suo numero di cellulare e canta “Buonanotte Fiorellino”

0 SHARES Condividi Tweet

Michele Emiliano governatore della Puglia, si è scatenato da Mara Venier durante i suoi 10 minuti da ospite a “Domenica In”.

Il governatore ha voluto dare in diretta il suo numero di telefono “335/840****, ce l’hanno tutti i pugliesi ma sono così educati da non disturbarmi per motivi futili”.

La mossa a sorpresa ha spiazzato la conduttrice Mara Venier: “Ma davvero? Non ci credo!”.

Il numero di cellulare era quello esatto e poco dopo ha iniziato a squillare all’impazzata. Poi Emiliano ha voluto attirare l’attenzione mostrando le sue doti canore.

Il governatore Emiliano ha cantato “Buonanotte Fiorellino”. Mara Venier ha voluto rivelare al governatore che ha intenzione di festeggiare i suoi 20 anni di matrimonio con Nicola Carraro in Puglia.

Il governatore si è detto felice per la volontà di Mara Venier di festeggiare il suo anniversario di matrimonio in Puglia: “Ti vengo a prendere di peso e ti darò un bacio sul gesso”.