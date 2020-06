Bari, infermiera del Di Venere positiva al Coronavirus, tamponi per tutto il personale e i pazienti del reparto medicina

0 SHARES Condividi Tweet

La notizia è arrivata nella sera. Un’infermiera dell’Ospedale Di Venere di Bari si è sottoposta al fatidico tampone risultando positiva al Covid-19.

L’asl ha imposto, come per prassi, la quarantena obbligatoria alla donna. Subito la dirigenza del Di Venere ha preso gli opportuni provvedimenti per verificare se l’infermiera avesse contagiato i pazienti del reparto medicina dopo la stessa presta servizio.

Il personale del reparto medicina e i suoi pazienti sono stati tutti sottoposti a tamponi. L’esito si avrà nelle prossime ore.

Intanto la dirigenza dell’ospedale ha imposto lo stop dei ricoveri in quel reparto.