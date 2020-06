Addio a Pau Donès, leader dei Jarade de Paolo, famosissime le sue canzoni come “Depende” e “La flaca”

0 SHARES Condividi Tweet

All’età di 53 anni per un cancro è morto il leader del famoso gruppo spagnolo Jarabe de Paolo, Pau Donès.

Il cantante aveva scoperto di essere malato di tumore dal 2015. Il suo gruppo era diventato famosissimo in tutto il mondo per canzoni diventate molto popolari come “Depende” e “La flaca”.

A rendere nota la notizia sono stati i famigliari di Pau Donès che hanno voluto così ringraziare i il team medico che ha cercato in tutti i modi di salvare il famoso cantante.