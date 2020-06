Emergenza Covid-19, Loparco “I guanti vanno utilizzati solo negli ospedali, altrimenti sono un pericolo per la trasmissione dell’infezione”

0 SHARES Condividi Tweet

Sull’uso dei guanti per contrastare il Covid-19 è nato un dibattito al quale ha partecipato anche il capo della task force pugliese per l’emergenza virus, il professor Pierluigi Lopalco.

Il professor Lopalco ha detto che: «I guanti vanno usati in ospedale, altrimenti sono un pericolo di trasmissione per infezione».

Lopalco ha anche detto che «finalmente anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità si è guardata in giro e ha visto come vengono usati i guanti».

Il docente di Pisa ha spiegato il motivo per i quale i guanti vanno utilizzati solo in ospedale: «Le mani le lavo ogni dieci minuti o le disinfetto. I guanti no. Quindi se indosso i guanti, dopo una o due ore si imbrattano, io continuo a toccarci cose e, prima o poi, mi ci stropiccio gli occhi».

Poi ha anche parlato dei Covid Hospital «certamente servono strutture isolate funzionalmente dal resto dell’ospedale che dobbiamo tenere pronte, affinché siano attrezzabili nel giro di pochi giorni a trasformarsi in Covid Hospital».