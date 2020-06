Franco Carrisi, il fratello di Albano rivela una verità che riguarda se stesso e la sorella di Romina Power

0 SHARES Condividi Tweet

Franco Carrisi, fratello del ben più famoso Albano ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Oggi” raccontando il suo passato da cantante insieme ad Albano, Romina Power e sua sorella, Taryn.

Franco Carrisi ha detto: “Eravamo gli Abba italiani”.

Franco Carrisi ha spiegato cosa accadde in quegli anni quando i giornali erano pieni di notizie che riguardavano il quartetto, e le copertine dei maggiori settimanali erano tutte per loro, anche se oggi in pochi ricordano perché il periodo che li vide protagonisti fu breve.

Poi i due fratelli , Franco e Taryn lasciarono il mondo dello spettacolo e continuarono solo Albano E Romina Power.

Franco Carrisi ha detto: «La canzone si chiamava Taca, taca, banda, fu un grande successo: eravamo gli Abba italiani, trionfammo in tutta Europa; in Spagna fummo primi classifica… Girare l’Europa tutti e quattro insieme fu un’esperienza bellissima. Quella del quartetto fu un’idea di Romina, che forse sperava anche in un fidanzamento tra me e sua sorella. Ma io e Taryn non siamo stati mai fidanzati, a livello caratteriale non ha funzionato, eravamo troppo diversi».