Coronavirus Bari, sono arrivate due persone dall’estero risultate positive e subito ricoverate al Policlinico di Bari, cosa ha detto Emiliano

Purtroppo una notizia non buona per Bari. Sono arrivate in città due persone risultate positive al Covid-19 e attualmente ricoverate presso il Policlinico di Bari.

Le due persone sono uno bulgaro e uno albanese.

Il governatore della Puglia, Michele Emiliano ha detto che questi due stranieri sono “arrivati con traghetto e macchina dall’Estero”

Michele Emiliano ha anche detto che siamo: “Pronti a fronteggiare una nuova ondata”.

E poi ancora: “Ci toccherà quindi mettere sotto controllo tutti i passeggeri che viaggiavano su quell’imbarcazione”, ” … non possiamo permetterci un nuovo lockdown”.