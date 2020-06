18enne deve fare l’esame on line e trova la connessione solo in cima ad un albero, resta lì per 24 ore

0 SHARES Condividi Tweet

Una ragazza di 18 anni doveva sostenere l’esame ma ben presto si è accorta che in un qualunque posto della casa si mettesse, la connessione andava e veniva e così ha provato e riprovato tanti punti fino a che si è resa conto che l’unico posto in cui la connessione era costante e non c’era alcuna interruzione era in cima ad un albero.

La ragazza, Veveonah Mosibini che vive in Malesia ha raccontato così: «Ho dovuto passare 24 ore in cima ad un albero, perché solo lì la connessione è costante. E ho anche rischiato di essere punta da una vespa killer gigante».

Veveonah ha dovuto arrangiarsi in questo modo e quando ha capito che l’albero nel frutteto dove lavora con la sua famiglia le garantiva di poter sostenere l’esame senza avere problemi, non ha esitato.

La ragazza ha messo una tenda sull’albero che non l’ha neppure riparata da insetti pericolosi perché lei stessa ha raccontato che ha rischiato seriamente di essere punta da uno di loro.

La 18enne ha raccontato questa esperienza facendo un video su YouTube.