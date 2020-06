Monopoli, giovane sub di Bari muore durante un’immersione a Porto Ghiacciolo, aveva solo 28 anni

0 SHARES Condividi Tweet

E’ morto un sub di Bari di soli 28 anni, V.B., durante un’immersione a Monopoli a Porto Ghiacciolo. Secondo quanto riferito dai soccorritori, il ragazzo potrebbe essere morto in seguito a un malore avuto in mare.

Ad avvisare i soccorsi sono stati i parenti del ragazzo, allarmati dal suo mancato ritorno a riva. Sul posto sono arrivate due motovedette della guardia costiera arrivati da Monopoli e da Bari.

Il corpo del ragazzo è stato trovato sul fondale e trasportato all’ospedale San Giacomo.