Vittorio Sgarbi affondo durissimo a Roberto Benigni: “Ha fatto una cosa terribile. È da sempre che ci penso, ma come mai è stato perdonato?”

Vittorio Sgarbi, lo conosciamo benissimo come critico d’arte e affascinante oratore.

E’ solito non avere peli sulla lingua e portare avanti le sue idee con determinazione, qualunque argomento riguardino, fiero sempre del suo pensiero motivandolo e argomentandolo in modo impeccabile.

L’ultima sua presa di posizione è stata a riguardo dell’abbattimento della statua di Indro Montanelli.

Vittorio Sgarbi a proposito d Montanelli

A questo proposito ha detto sul suo profilo Twitter: “Quello che avete fatto con Montanelli fatelo con Roberto Benigni: abbattete la statua a Castiglion Fiorentino a lui dedicata”. E poi spiega il perché, a suo parere, Roberto Benigni non può essere trattato diversamente da Indro Montanelli.

Sgarbi argomenta, certamente in modo provocatorio, il suo pensiero: “Non abbiamo notizie che Benigni abbia stuprato delle ragazze però Benigni, esattamente come Montanelli, ha trattato la donna come una cosa”.

Sgarbi attacca Roberto Benigni

E poi continua: “È da sempre che ci penso ma come mai è stato perdonato? In una trasmissione della Carrà vestita di rosso, Benigni arrivò, le saltò addosso, la buttò per terra, cominciò a palpeggiarla chiedendole di fargli vedere, nella maniera più volgare del mondo, la pass***”.

Sgarbi non ha ancora terminato il suo pensiero, infatti aggiunge: “Peggio di qualunque Montanelli e dicendo davanti al mondo ‘per me la donna è un oggetto”.

Chissà se Roberto Benigni replicherà o addirittura sarà Raffaella Carrà in persona a voler aggiungere qualcosa sull’argomento.