Mattinata di sangue in Puglia, moto finisce fuori strada, muore militare di 41 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Un’altra tragedia si è consumata nella prima mattinata di oggi a Campi Salentina sulla strada provinciale che porta a San Donaci nel brindisino.

Intorno alle sei di stamattina una moto, per cause di via di accertamento, è finita fuori strada. Sembra che il militare 41enne abbi perso il controllo della moto.

L’uomo è morto sul colpo, inutili i tentativi di soccorrerlo.

Sul posto sono giunte diverse ambulanze e la Polizia stradale che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.