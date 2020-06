Diletta Leotta torna con la serie A, la signora del calcio mostra look mozzafiato, i suoi fan impazziscono

0 SHARES Condividi Tweet

E’ tornato il campionato ed è tornata la regina del calcio, la giornalista siciliana Diletta Leotta. Dopo il periodo forzato di stop per lockdown, Diletta Leotta si è presentata al prepartita di Verona – Cagliari su DAZN indossando una maglietta molto aderente di colore bianco.

Subito dopo la fine della gara la splendida giornalista ha cambiato nuovamente look indossando un outfit molto signorile.

LA SUA FOTO SUI SOCIAL E I FAN IMPAZZITI

La 28 enne giornalista siciliana, molto amata sui social, ha subito postato una sua foto scattata durante il prepartita di Verona-Cagliari su Instagram avendo un enorme successo.

In pochissimi minuti ha ricevuto 74 mila like e un’infinità di commenti, tutti inneggianti la sua bellezza.

Per la cronaca la partita è stata vinta dalla squadra di casa per 2 a 1 ma a infiammare i tifosi è stata sempre lei, la regina del calcio.

La presentatrice è stata molto attenta a mantenere, durate il pre e post partita, il distanziamento sociale dal commentatore della gara Dario Marcolin.

DILETTA LEOTTA E LA MANCANZA DEL CALCIO GIOCATO

Diletta Leotta aveva sempre affermato durante il lockdown che le mancava tantissimo il suo lavoro e ieri era felicissima per il suo ritorno a lavoro.

Sulla foto che ha avuto un enorme successo ha postato la seguente didascalia: “Dove eravamo rimasti. Bentornato campionato!”.

Verona -Cagliari era una gara di recupero della25esina giornata di campionato di serie A.

Diletta Leotta non poteva più stare lontana dal campo di calcio e molte volte aveva dichiarato di attendere con ansia il momento della ripresa del campionato.

L’AMORE PER SCARDIGNA E IL WEEKEND DA MILLE E UNA NOTTE

La giornalista siciliana ha passato l’intero periodo di lokdown con il suo compagno, il pugile Daniele Scardina, poi prima della ripresa del campionato, sempre con il suo fidanzato ha passato un weekend molto intenso sul lago di Como.

I due sul lago di Como hanno alloggiato in una stupenda villa sul lago di Como da 3 mila euro a notte.

A svelare il weekend passato in una lussuosa villa è stata la rivista “Chi”. I due hanno passato il weekend con la famiglia di lei.

Chi scrive che :

“Con loro c’erano anche i genitori della conduttrice. Con loro la coppia ha condiviso grigliate e giri in barca sul lago ma, soprattutto, ha bruciato le tappe, visto che le presentazioni in famiglia sono sempre un passo decisivo in un rapporto, una sorta di ufficializzazione di fronte a testimoni qualificati”