Anna Tatangelo dimenticata, Gigi d’Alessio ha un nuovo amore, chi è la donna misteriosa?

Circolano sempre più insistenti le voci su un possibile nuova donna sempre più vicina a Gigi D’Alessio.

Il cantante e conduttore napoletano dopo l’addio a Anna Tatangelo ha passato giornate molto difficili ma in queste ultime settimane sembra che nella sua vita sentimentale sia ritornata la sereno. Grazie alla sua nuova fiamma Gigi sembra che stia pian piano dimenticando Anna Tatangelo.

IL NUOVO AMORE DI GIGI D’ALESSIO

Il cantautore napoletano sarebbe stato avvistato più volte in compagnia della sua nuova compagna. Già Dagospia, aveva scritto della possibile nuova love story di Gigi D’Alessio con una bella donna napoletana.

“A Napoli gira voce che Gigi D’Alessio, in crisi con la compagna Anna Tatangelo dopo tredici anni di amore, possa contare sul sostegno di una fan fedele e affettuosissima. Chi è? Ah, saperlo…”.

LA STORIA TRA GIGI D’ALESSIO E ANNA TATANGELO

Gigi e Anna Tatangelo hanno iniziato a frequentarsi nel 2006. Gigi D’Alessio, per la giovanissima Anna Tatangelo aveva lasciato la moglie Carmela Barbato con quale aveva avuto tre figli Claudio, Ilaria e Luca.

Quattordici anni intensi sono stati quelli passati da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. I due erano riusciti a superare anche una crisi nel 2018 poi l’annuncio dell’addio.

L’ADDIO TRA ANNA E GIGI

Fu lo stesso cantautore a rendere noto l’addio da Anna Tatangelo: “Io e Anna non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in un momento difficile e delicato, venga rispettata”.

Subito dopo la fine del loro rapporto sia Gigi che Anna non hanno più voluto parlare della loro storia d’amore.

Lei ha cambiato look diventando bionda, lui ha condotto un programma con Vanessa Incontrada che ha avuto un grande successo.

Sembra che Anna Tatangelo, dopo un lungo periodo da single, sia pronta a innamorarsi di nuovo.