Elettra Lamborghini stupisce tutti e rivela la verità: “Sono pentita”

0 SHARES Condividi Tweet

Elettra Lamborghini è, come al solito, seguitissima ed amatissima e piace tanto soprattutto perché è sincera e non si nasconde mai.

La Lamborghini sta vivendo un momento altalenante perché, se da un lato è al settimo cielo per il suo imminente matrimonio, dall’altro è in tensione come tutte le future spose perché teme che il grande giorno non sia impeccabile e che potrebbe accadere qualcosa che potrebbe rovinare quello che dovrebbe essere il giorno più bello della vita.

La Lamborghini, dunque, è molto stressata e non ha alcuna intenzione di nasconderlo, ma, come al solito, si mostra ai suoi follower vera.

Elettra e i chili di troppo

Elettra Lamborghini, durante la quarantena, come tantissime altre persone, aveva preso parecchi chili e l’aveva raccontato, senza peli sulla lingua, ai suoi follower. Aveva mostrato tutta la sua preoccupazionema poi è anche riuscita a smaltirli molto velocemente.

Aveva testimoniato tutti i passaggi sui social e aveva raccontato quanto quei chili fossero fonte di stress e preoccupazione perché temeva di non essere , il giorno del suo matrimonio, come lei aveva sognato.

Ma poi ha fatto un’altra stories raccontando così: “allora ragazzi non sono ancora morta, sono viva ho avuto un weekend terribile, ho dovuto organizzare mille robe all’ultimo un macello, ma sono ancora qua”.

Elettra Lamborghini e i tatuaggi

La Lamborghini si è sfogata molto con i suoi follower, come fa di solito e ha raccontato: “E novità ragazzi in questi giorni faccio tirar via alcuni tatuaggi perché mi sono stancata, infatti, dopo vi farò la foto”.

Poi fa vedere cosa le ha lasciato AfroJack sul collo e ridendo commenta: “Proprio come i tredicenni”.

Poi torna sul discorso tatuaggi e sulla volontà di rimuoverli e invita i ragazzi a non farli perché il rischio di pentirsene, con il passare del tempo, è alto.

Infatti, spiega che lei, pur essendo convintissima fino a qualche anno fa di volere a tutti i costi un corpo tatuato, con il passare del tempo se ne è pentita e, dunque, vuole essere di esempio e invita i ragazzi a riflettere sulla circostanza che, con il tempo, si cambia e poi ci si pente delle scelte fatte da ragazzi.

Elettra Lamborghini dice così: “Comunque ragazzi a tutte le persone che vogliono fare i tatuaggi, poi vi dò il mio consiglio perché vedete sono piena, mio papà mi disse all’epoca: “No ma ti penti ti penti ti penti” – no papà non mi pentirò, ragazzi a 26 anni sono pentita”.