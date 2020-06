Yari Carrisi pubblica una foto della sorella Ylenia e dice “Dove potrebbe essere? Io ho due o tre idee ma aspetto che sia lei a fare il primo passo”

0 SHARES Condividi Tweet

Yari Carrisi è il secondogenito della famiglia di Albano e Romina Power. Prima di lui la coppia ha avuto la bellissima e dolcissima Ylenia scomparsa misteriosamente e mai più ritrovata.

Il dolore della scomparsa di Ylenia ha causato la disgregazione della famiglia di Albano perché, nonostante le radici fortissime che univano tutti i componenti, non è riuscita a fronteggiare la forza d’urto di un dolore così grande.

La coppia formata da Albano e Romina Power è scoppiata e i figli, come accade sempre, sono quelli che ne hanno subito di più le conseguenze.

Dopo anni di liti, dolori e aule di Tribunale, oggi la famiglia si è ricomposta anche senza Ylenia ma Romina Power e Albano hanno ritrovato un nuovo equilibrio di coppia e quello che è rimasto di loro è restato solo da un punto di vista professionale.

I figli della coppia ormai grandi e ognuno con la propria vita hanno ritrovato, comunque, quella famiglia che per qualche decenni avevano perso. Chi, invece, non ha più fatto ritorno è proprio Ylenia la cui scomparsa, nonostante siano trascorsi tanti anni, è ancora avvolta dal mistero.

Yari posta una foto di Ylenia

Qualche giorno fa Yari ha postato una foto che lo ritrae accanto a sua sorella Ylenia quando erano molto piccoli.

La foto è molto dolce ed è piaciuta a tutto il web.

Yari non è solito esternare i suoi sentimenti e mettersi a nudo sul web ma quelle poche volte che lo fa arriva dritto al cuore degli utenti.

Yari aspetta che la sorella ritorni

Yari un po’ di tempo fa, a proposito della sparizione della sorella aveva detto: “Tanti anni della mia vita ho passato collezionando articoli e informazioni e andando in giro alla ricerca di Ylenia però a questo punto lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che lei è ancora in giro. Posso immaginare che forse dopo tutto il casino che è successo dopo la sua sparizione forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta verso di lei. Questa è una delle idee che mi sono fatto. Dove potrebbe essere? Io ho due o tre idee però finché non la trovo… In un certo modo la sto cercando anche adesso” ..

Nella loro famiglia c’è ancora un dolore tangibile e non potrebbe essere diversamente e ognuno di loro reagisce a modo proprio. Albano è sempre stato convinto che la figlia sia morta , Romina ha sempre creduto esattamente il contrario e ora conosciamo anche il punto di vista di Yari che per un lungo periodo non si era mai esposto.