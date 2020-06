Cremonini, battutaccia sulla sua colf e poi cerca di rimediare con un video ma il web lo attacca, “avresti fatto una figura migliore chiedendo scusa”

0 SHARES Condividi Tweet

A volte basta poco ad un personaggio famoso farsi vedere dal suo pubblico sotto una luce diversa.

Cesare Cremonini è sempre stato amatissimo, da quando cantava con i Lunapop ad oggi, che canta da solo.

Cremonini è seguitissimo, amatissimo perché oltre ad essere un bravissimo cantante e ad avere una voce che piace molto ha sempre avuto quell’espressione e quei modi gentili da bravissimo ragazzo.

Durante un’intervista rilasciata ad Alessandro Cattalan, in occasione di una sua ospitata alla trasmissione “E poi c’è Cattelan”, però, è incorso in uno scivolone che ha messo in discussione il suo modo di fare.

La gaffe da Alessandro Cattalan

Cesare Cremonini ha sostenuto di aver cambiato il nome alla sua colf e aver deciso di chiamarla Emilia, in omaggio alla sua regione natia perché, pagandola, ha il diritto di chiamarla come vuole. E la sua colf, pur non essendo italiana ma moldava, ha dovuto adeguarsi a sentirsi chiamare come il suo datore di lavoro ha deciso.

Cremonini ha detto esattamente: «Ho una donna delle pulizie che si chiama Emilia. Non è vero, non si chiama Emilia, nome che vorrei dare a mia figlia. Lei è moldava e io ho preteso in onore della mia terra di chiamarla Emilia. Non so qual è il nome ma ognuno dovrebbe chiamare le persone come meglio crede, soprattutto le persone che entrano in casa tua. Sono pagate e quindi possono far cambiare il loro nome».

Dopo questa infelice esternazione, il web si è rivoltato e in più gli hanno ricordato che, pagando paga la prestazioni lavorative di una persona e non acquista un essere umano, dunque, ciò che ha detto è orribile e scandaloso solo pensarlo figuriamoci dirlo.

Cremonini prova a rimediare alla gaffe

Probabilmente Cesare Cremonini non ha dato il giusto peso e valore a ciò che ha detto ma poi, quado anche lui ha visto come il mondo dei social gli si è rivoltato contro ha provato a rimediare postato un video durante il quale, con molta dolcezza, balla insieme alla sua colf.

Alla fine del balletto Cesare Cremonini torna sull’argomento e le chiede: «Ma come ti chiami?» «Emilia rumena, non Emilia Romagna…».

I social hanno dimostrato che per la gente a casa Cesare Cremonini non è riuscito affatto a rimediare a ciò che ha dichiarato e in tanti hanno scritto che avrebbe fatto miglior figura, invece che postare il balletto e dimostrare che la sua colf non si è sentita in alcun modo offesa, chiedere scusa.