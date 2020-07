Claudio Lippi, a proposito della chiusura de “La prova del cuoco” ,“ io non lo sapevo ma Elisa Isoardi…”

0 SHARES Condividi Tweet

“La prova del cuoco” è terminata e con lei si chiude un capitolo bellissimo della televisione italiana.

Gli italiani erano legatissimi a questa trasmissione, appuntamento fisso del mezzogiorno, puntuale, rassicurante e anche educativo in ambito alimentare.

La televisione italiana ora rimane orfana di un appuntamento che era molto importante soprattutto per le casalinghe che a quell’ora si sintonizzavano su rai uno e ricevevano i sorrisi e la compagnia prima di Antonella Clerici insieme al suo staff e poi di Elisa Isoardi.

L’evoluzione del programma

Anche questo programma è stato accompagnato da polemiche, scoop e retroscena.

Quando, infatti, Antonella Clerici si è dovuta allontanare dal programma perché incinta della sua bambina e a sostituirle è arrivata Elisa Isoardi tutti immaginavano che, appena nata la primogenita della Clerici , quest’ultima sarebbe tornata al timone del suo programma storico e invece, così non fu perché Elisa Isoardi funzionava bene e si decise di farla rimanere al suo posto. Da li una serie di polemiche e fiumi di inchiostro per come era stata trattata la Clerici.

Poi, quando ad Antonella fu affidata la conduzione di Sanremo e il successo fu incredibile, i vertici Rai le chiesero cosa avrebbe voluto dopo aver garantito alla Rai simili risultati e lei, senza chiedere la luna nel pozzo, disse solo di voler ritornare al suo posto alla conduzione de “La prova del cuoco” e fu accontentata con grande dispiacere e sofferenza di Elisa Isoardi.

Ma poi è storia recente che, dopo la morte di Fabrizio Frizzi e il grande dolore che ne è derivato per Antonella Clerici, sua grandissima amica, ha deciso lei, questa volta, di voler un po’ rallentare i ritmi e vivere di più una dimensione familiare e così si è ritirata a vita privata.

Le dichiarazioni di Claudio Lippi

Ma qualcosa non è andato nella “Prova del cuoco” che forse ha fato il suo tempo e la Rai ha deciso di chiudere questa storica trasmissione che vedeva alla conduzione Elisa Isoardi insieme a Claudio Lippi.

Lippi ha rilasciato un’intervista raccontando così

: “La chiusura del programma non è stata comunicata né a me né al gruppo di lavoro, fatta eccezione per Elisa Isoardi, cui forse è stato detto in privato”.

E poi ha aggiunto: “Ora ho l’ambizione di tornare a condurre un programma”.

A proposito di Elisa Isoardi, Lippi ha detto:

“Credo sia stato un momento imbarazzante da un lato ed emozionante dall’altro. C’era molta tenerezza: era una figlia che ha lottato per confermare la validità di una scelta dell’azienda”