Adriana Volpe e Alessio Viola come Cuccarini-Matano, uno saluta l’altro non risponde, gelo in studio

La puntata di Ogni Mattina non ha avuto il successo desiderato. Eppure, sui social sembrava che il programma avesse una grande platea di pubblico ma i dati dello share sono stati impietosi, solo l’1% di share.

Il programma andato in onda su Tv8 è stato seguito solo da 98 mila spettatori, un po’ pochini rispetto a quanti gli ideatori del format si attendevano.

I due conduttori Adriana Volpe e Alessio Viola devono però fare i conti anche con un orario di programmazione sempre avaro di spettatori.

Nel programma si parla un po’ di tutto, dalla cronaca nera al gossip, fino anche alle interviste e perché no anche di cucina.

ADRIANA VOLPE E LA SUA PERSONALE RIVINCITA SU MAGALLI

Una grande rivincita per Adriana Volpe dopo i problemi con Magalli e il forzato addio alla Rai. La famosa showgirl ha partecipato a due reality molto seguiti prima di approdare alla conduzione di “Ogni Mattina”.

Adriana Volpe è stata protagonista indiscussa prima di Pechino Express e poi del Grande Fratello Vip.

Ora ha la grande occasione di poter condurre un programma tutto suo con il collega Alessio Viola. Ma tra i due non c’è ancora un grande affiatamento.

IL MANCATO SALUTO DI ALESSIO VIOLA

Non è, infatti, sfuggito al pubblico un piccolo particolare, la Volpe ha cercato in tutti i modi di salutare Alessio Viola.

In rispetto al distanziamento sociale Adriana si è avvicinata a Alessio Viola con il gomito, ma il conduttore l’ha ignorata, lasciando un po’ allibita la showgirl.

Forse Alessio Viola non si è nemmeno accorto del tentativo di saluto di Adriana Volpe, certo però che il siparietto è stato notato dall’attentissimo pubblico della trasmissione.

Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 14.

LE BELLE PAROLE DI ADRIANA VOLPE PER ALESSIO VIOLA

Solo qualche giorno fa Adriana Volpe aveva parlato del suo collega Alessio Viola, definendolo “solare e preparato”.

Forse la coppia avrà bisogno di un po’ di rodaggio prima di essere perfetta per la conduzione del programma.

Adriana Volpe ha anche parlato del suo addio, non senza rimpianti a Rai1. La showgirl ha voluto precisare che non vuole guardarsi indietro e vuole invece essere fiduciosa del futuro.

Anche se la rottura con Magalli le ha provocato non poche ansie e preoccupazioni.

L’ESPERIENZA LAVORATIVA DEI DUE CONDUTTORI

Alessio Viola è stato a lungo conduttore del tg su Sky e il nuovo programma è la prima esperienza come conduttore.

Viola è senza ombra un giornalista preparato e in grado di poter fare il grande salto come conduttore. Adriana Volpe ha un’esperienza di diversi anni come conduttrice a fianco di Magalli. I due dovranno forse solo conoscersi un po’ meglio, prima di decollare del tutto.