Dramma in famiglia, bimbo di 5 anni muore soffocato in casa mentre stava mangiando una brioche

E’ successo tutto in pochissimi minuti. La tragedia si è consumata in casa a Pero in provincia di Milano. Un bimbo di 5 anni è morto soffocato mentre stava facendo collazione con tutta la famiglia.

Il piccolo stava mangiando una brioche quando si è consumata la tragedia in un appartamento in via XXV aprile.

I genitori hanno tentato in tutti i modi di soccorrerlo ma non ci sono riusciti. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo.

In paese si è subito diffusa la notizia. Tanti i cittadini che hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla famiglia del piccolo molto conosciuta in paese perché gestisce una pizzeria frequentata.