Sabrina Salerno e le sue foto da urlo, la 52enne in bikini mostra ancora il suo fisico perfetto e manda in estasi i suoi fan

Sabrina Salerno “accende” i suoi fan con alcune foto in bikini pubblicate suoi social che mostrano il suo fisico perfetto, da far invidia alle ventenni.

La cantante e showgirl è un’assidua frequentatrice di Instagram ed è seguita da oltre mezzo milione di fan. La showgirl ligure ha postato alcune foto in bikini mentre si rilassa in spiaggia in Liguria.

In questi giorni la Salerno si sta concedendo alcuni giorni di vacanza nella sua Liguria e ha voluto deliziare i suoi fan mostrando in primo piano il suo fisico scolpito.

IL SUO SILENZIO E IL SUO PREPOTENTE RITORNO

Sabrina Salerno è stata un’icona per un’intera generazione e la sua bellezza e il suo fascino non sono mai tramontati.

Dopo un periodo di voluto silenzio, Sabrina Salerno è tornata prepotentemente alla ribalta.

Sabrina Salerno è diventata famosissima per la sua canzone “boys”, dalla pubblicazione di quella canzone sono passati 30 anni ma il suo fascino sembra invariato.

La Salerno è stata protagonista anche di molti film e stata spesso ospite di seguitissime trasmissioni televisive.

IL RAPPORTO DIFFICILE CON IL PADRE E L’AMORE CON SUO MARITO

Sabrina Salerno ha raccontato di aver avuto un rapporto difficilissimo con il padre e di essere innamoratissima del marito Enrico Monti.

Sabrina Salerno non ha mai nascosto il legame forte che la unisce dal 2006 con il marito. Madre felice di Luca Maria, la Salerno è ora una donna molto felice e sicura di se.

Solo qualche settimana fa Sabrina Salerno raccontò in una trasmissione il suo difficile rapporto con il padre.

La showgirl, da piccola, fu costretta al test del DNA per dimostrare di essere la figlia di un uomo molto influente che non voleva riconoscerla.

Solo qualche mese fa il 15 marzo scorso, si è sentita con il padre e si sono visti. La Salerno ha conosciuto la famiglia del padre.

La cantante però non ha avuto la possibilità di instaurare un rapporto duraturo con il padre perché dopo poco è morto all’improvviso.

LA SUA AMICA DEL CUORE E IL SUO RITORNO A SANREMO

Sabrina Salerno ha anche voluto svelare di avere un’amica che per lei è come se fosse una sorella. La sua amica è Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara Venier con la quale ha sempre avuto un rapporto schietto e diretto.

La showgirl, prima del lookdown è salita sul palco di Sanremo per affiancare Amadeus e Fiorello. Sabrina Salerno ha raccontato che a volere che lei ritornasse a Sanremo è stato Amadeus.

Il conduttore di Sanremo chiamò la Salerno e le propose di affiancarlo sul palco di Sanremo. La Showgirl accettò felice anche perché a Sanremo la Salerno ha vissuto per 10 lunghi anni e si sente di casa.