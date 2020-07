Bianca Guaccero a Detto Fatto, arriva in onda una telefonata da un suo ex che rivela una verità scomoda, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero che è alla conduzione del programma pomeridiano “Detto Fatto” piace moltissimo, oltre che per la sua bellezza per il suo modo di fare e per la sua grande spontaneità.

Bianca ha il grande pregio di mettere a suo agio i propri ospiti e c’è anche un grande feeling con Jonathan Kashanian con cui conduce una rubrica di gossip all’interno del programma.

La Guaccero piace e diverte oltre al fatto che ha una voce meravigliosa.

In puntata arriva una telefonata scomoda

Durante la puntata di “Detto fatto” ad un certo punto, inaspettatamente, è arrivata in studio una telefonata.

Dall’altra parte del telefono c’era un ex fidanzato di Bianca Guaccero, l’ex calciatore Nicola Ventola che ha telefonato per raccontare un particolare del carattere, che nessuno conosceva, della Guaccero.

Nicola Ventola ha raccontato così mentre il pubblico in studio rimaneva in silenzio: “Bianca Guaccero? Siamo stati insieme cinque anni quando eravamo più piccoli. È lei che mi ha avvicinato al canto. Ricordo che era molto gelosa, una volta mi ha lanciato un bicchiere di vino rosso sulla camicia bianca. Non ricordo perché…”.

La replica di Bianca Guaccero

Ma la replica della conduttrice non si è fatta attendere e, a quel punto Bianca Guaccero che non intendeva certo fare la figura della fidanzata isterica, ha voluto spiegare esattamente come fossero andate le cose e risalendo a quell’episodio ha spiegato i dettagli e la causa di quel suo gesto.

Bianca Guaccero ha spiegato, non senza il sorriso sulle labbra a testimoniare che ormai l’episodio è bello e superato e rimane solo tenerezza a ripensarci, così: “Lo ricordo io, era arrivato il messaggio di una ragazza sul tuo cellulare. Allora io ‘inciampai’ e versai il vino sulla camicia. Poi salutai tutti dicendo ‘Allora io vado, buona serata’. Una grande uscita di scena”.

A quel punto il pubblico si è divertito tantissimo e Bianca è riuscita a capovolgere la situazione : se all’inizio Nicola Ventola le aveva fatto fare, simpaticamente e affettuosamente, solo la figura della fidanzata nervosa, Bianca ha spiegato che quello che non si era comportato bene era stato proprio lui che aveva ricevuto un messaggio dal sapore decisamente compromettente.

Il tutto è finito a risate da parte di tutti e l’episodio ha fatto conoscere, ancora meglio, il carattere della bella Guaccero che proprio recentemente ha raccontato sui social che in questo momento non ha un amore e che a volte questa situazione un po’ le pesa.