Ennio Morricone è morto, lo annuncia lui stesso nel necrologio che aveva scritto poco prima: “Io Ennio Morricone sono morto … A mia moglie il più doloroso addio”

Ennio Morricone, è venuto a mancare durante la notte trascorsa.

Il maestro, poco prima di morire, aveva scritto di suo pugno il necrologio che il figlio Giovanni Morricone, ha voluto rendere pubblico.

Nel necrologio tutto l’amore per la sua famiglia e, in particolare per sua moglie Maria, sua amatissima compagna di via.

Il necrologio è stato dato ai giornalisti dall’avvocato della famiglia, Giorgio Assumma, che è anche il legale rappresentante della famiglia Morricone.

Di seguito uno stralcio del necrologio:

Il necrologio scritto di suo pugno

“Io Ennio Morricone sono morto. Lo annuncio così a tutti gli amici che mi sono stati sempre vicino ed anche a quelli un po’ lontani che saluto con grande affetto. Impossibile nominarli tutti. Ma un ricordo particolare è per Peppuccio e Roberta, amici fraterni molto presenti in questi ultimi anni della nostra vita. C’è solo una ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad avere un funerale in forma privata: non voglio disturbare. Saluto con tanto affetto Ines, Laura, Sara, Enzo e Norbert per aver condiviso con me e la mia famiglia gran parte della mia vita. Voglio ricordare con amore le mie sorelle Adriana, Maria e Franca e i loro cari e far sapere loro quanto gli ho voluto bene. Un saluto pieno intenso e profondo ai miei figli, Marco, Alessandra, Andrea e Giovanni, mia nuora Monica, e ai miei nipoti Francesca, Valentina, Francesco e Luca. Spero che comprendano quanto li ho amati. Per ultima Maria (ma non ultima). A Lei rinnovo l’amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace abbandonare. A Lei il più doloroso addio”.

La famiglia di Ennio Morricone

Ennio Morricone, insieme a sua moglie, aveva avuto quattro figli: Marco, Giovanni, Andrea e Alessandra.

Formavano una famiglia splendida e marito e moglie erano una coppia affiatatissima.

La loro storia d’amore iniziò nel lontano 1950 e lui, da molto tempo innamorato, quando la sua futura moglie rimase coinvolta in un incidente d’auto si prese cura di lei e da allora formarono una coppia fissa.

Ennio Morricone ha dedicato tuto se stesso alla famiglia ma , a volte l’a sacrificata per il suo lavoro che amava immensamente. Raccontava lui stesso che stava giorni chiuso nel suo studio a comporre ma la sua famiglia l’ha sempre capito e sostenuto