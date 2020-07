Adriana Volpe furiosa con Giancarlo Magalli: “Non ti permettere di zittirmi, tu hai mandato a picco la trasmissione che conduci ” e a dare ma forte arriva anche Marcello

0 SHARES Condividi Tweet

Giancarlo Magalli, ancora una volta contro Adriana Volpe.

I rapporti tra i due non si saneranno mai anzi, nonostante la lontananza, continuano a insultarsi e offendersi con un rancore così esplicito ed evidente che raramente si è visto in tv.

Spesso si sente dire che nel mondo della televisione non si può essere amici e ciò che si vede, gli abbracci, i baci, i complimenti sono solo di facciata perché dietro c’è solo la voglia di fare gli uni le scarpe agli altri.

Invece, nel caso di Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non c’è neppure la più lontana capacità di fingere e ciò che hanno da dire se lo dicono tanto da andare a finire in un’aula di Tribunale.

La frecciata di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli

Qualche giorno fa, in occasione del compleanno di Alessio Viola coconduttore insieme ad Adriana Volpe della trasmissione televisiva mattutina Ogni mattina, Adriana Volpe ha fatto in diretta gli auguri ad Alessio Viola dicendo: “che bello compi 45 anni”.

Alessio Viola di rimando, alludendo alla risposta che nella stessa occasione aveva dato Giancarlo Magalli alla Volpe le ha detto “ma che fai dici il numero?” e Adriana Volpe “Ci sono cascata un’altra vola, sono recidiva”.

La reazione di Giancarlo Magalli

A questo scambio di battute Giancarlo Magalli non c’è stato e il giorno dopo ha fatto un post mettendo in evidenza i bassissimi ascolti che sta facendo Adriana Volpe con la sua trasmissione e ha aggiunto un emoticon che invita a stare zitta.

Stamattina Adriana Volpe a inizio trasmissione ha replicato così a Giancarlo Magalli: «Caro Giancarlo questo gesto non me lo fai! Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, ma non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche questa volta. Sai quando sono stata in silenzio? Quando una trasmissione come i Fatti Vostri, condotta anche da me e da Marcello, dal 9-10 % è passata con la tua conduzione in solitaria al 5-6% di share. Da 3 anni in costante caduta libera. Sono stata in silenzio senza paragonare una rete storica come Raidue, abituata a ben altri numeri rispetto a una rete giovane come Tv8. Mi offende questo gesto».

E poi ha aggiunto: “Zitta non rimango soprattutto oggi che rappresento una squadra di persone che sta lavorando e difendo una rete che si sta costruendo un futuro e va rispettata. I giovani vanno incoraggiati . Peccato che tu i giovani li temi. Tu caro Giancarlo con questo gesto, sempre a voler zittire, non hai rispetto del prossimo e soprattutto delle donne. E questo non te lo consento.”

A dare man forte ad Adriana Volpe è arrivato anche Marcello Cirillo che faceva parte della squadra di “Affari tuoi” e ha detto: “La sua linea di demarcazione tra la sua ex simpatia e la cattiveria a mio avviso è sottilissima. Tutti litigano con lui”.