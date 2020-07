Pierluigi Diaco, la figlia di Bobby Solo accuse pesantissime “Vi dico cosa mi ha fatto, persone così non dovrebbero stare in tv”

0 SHARES Condividi Tweet

Non c’è pace per Pierluigi Diaco che continua ad essere accusato, da più parti, di non comportarsi bene con le persone.

Il mondo del web lo ha duramente incolpato di avere dei modi poco educati sia con gli ospiti in studio sia con i suoi collaboratori e di perdere la pazienza per nulla.

Come si comporta Pierluigi Diaco in tv

Diversi sono stati gli ospiti del suo salotto televisivo di “Io e te” che hanno subito le sue rispostacce, da Monica Sette a Jo Squillo ma anche persone non famose come una signora che, invitata per raccontare la sua vita insieme al marito, lo corresse perchè Diaco aveva sbagliato il numero die figli che ha e lui, molto innervosito, le disse: ”Vuole condurre lei?”, stessa risposta ha dato a Monica Sette che ha abbozzato o, a Jo Squillo ha riservato l’altra frase che ripete spesso “Datte na calmata”.

Anche con i suoi collaboratori non è esattamente gentilissimo come con quello che passò distrattamente davanti la telecamera mentre era lui inquadrato e lui gli riservò sempre la stessa frase “Date na calmata”.

Poi, a parlare con un post, anche Georgia Luzi, sua collega qualche anno fa in una trasmissione televisiva che, senza fare il nome, ha parlato di un collega che le tirò contro una sedia solo perché lei aveva espresso una sua opinione ma tutti hanno capito che la persona a cui si riferiva la Luzi era Diaco.

Se Diaco in un primo memento aveva giustificato i suoi toni poco garbati con lo stress perché ama molto il suo lavoro e ci mette il massimo, poi ha minacciato di denunciare chiunque avesse continuato con questo “linciaccio mediatico”.

Le accuse della figlia di Bobby Solo, Veronica Satti

Ora a parlare è Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo che è stata ospite con lui tante volte nella trasmissione di Barbara D’Urso e ha detto così: “Pierluigi Diaco ha messo un veto nel suo programma dove dice di non portare telefonini in studio, cosa giusta ma io che ho fatto due anni di Domenica Live con lui… stava sempre al cellulare da Barbara d’Urso. Nelle trasmissioni degli altri il cellulare lo usi, nelle tue no.

L’educazione la coerenza? Lo sappiamo tutti che hai questo vizietto dell’incoerenza recondita dentro di te. Mi facevi bullismo televisivo e non trovi pace… Ho visto che hai un programma se mi vuoi invitare ci vengo volentieri a titolo gratuito. Non voglio assolutamente campare sulla polemica su Pierluigi Diaco. Ma io sono stata sua vittima e ci sono i video dove addirittura lui dice che noi gli d’arte facevano prostituzione televisiva. Racconto questa cosa perché io in quegli anni sono stata malissimo”. E poi ha aggiunto: “Nei camerini lo dovettero far stare zitto perché mi fece piangere. All’epoca non se ne occupò nessuno… io penso che lui sia l’esempio più brutto della TV italiana e non è giusto che stia in televisione una persona così stia in televi