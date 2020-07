Sonia Bruganelli, una hater la offende suggerendole di ritoccarsi, lei pubblica il suo nome e mette a confronto una sua foto con quella dell’hater e chiede «Perché la faccia me la devo rifare io?», il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli moglie di Paolo Bonolis ci ha abituato ai suoi modi molto diretti, nel bene e nel male.

La Bruganelli posta ciò che le va della sua vita privata e non, e non si preoccupa delle reazioni che potrebbe scatenare anzi, a detta del marito Paolo Bonolis si diverte a stuzzicare e a scatenare polveroni attorno a se e il mondo del web, puntualmente ci casca.

L’anno scorso, per aver postato le foto della vacanze della sua famiglia che si è spostata nei luoghi di villeggiatura con l’aereo provato, si è attirata addosso una valanga di critiche ma lei non si è scomposta neppure un momento.

Le vacanze della famiglia Bonolis Bruganelli fuori dall’Italia

Quest’anno che tutti si stanno preoccupando di caldeggiare l’Italia come meta turistica per aiutare la nostra nazione a riprendersi dopo gli effetti devastanti della pandemia, Sonia Bruganelli ha postato delle foto da Formentera.

Il web è insorto e in tanti l’hanno criticata dicendole che avrebbe fatto meglio a spendere i suoi soldi in Italia.

Come chi le ha detto: «Sarebbe stato decisamente più onorevole far le vacanze in casa nostra… Le critiche se le cerca. Comincio ad aver il dubbio che lo faccia di proposito… O sbaglio?» e lei ha risposto così: «Staremo qui solo qualche giorno, poi ad Agosto in Sardegna. Ma qui a Formentera ci sono tanti ristoratori italiani che hanno diritto di riprendere le attività come quelli che lavorano in Italia. Ogni sera vi farò conoscere la storia di uno di loro»

Gli attacchi di un’hater e la risposta della Bruganelli

Tra tutti gli attacchi che ha ricevuto, uno in particolare da parte di una donna, la Bruganelli proprio non lo ha accettato.

Questa hater le ha detto di rifarsi la faccia. E allora la Bruganelli ha reagito in un modo davvero molto forte.

Ha pubblicato il nome e il cognome dell’hater poi ha postato anche la foto di questa donna accanto alla sua e le ha messe a confronto chiedendo: «Me vs …. Perché la faccia me le devo rifare proprio io?», e poi ha aggiunto quattro hashtag: #haters, #puntidivista, #ogniscarrafoneèbelloamammasua e #physicaltherapy.

Il web si è diviso tra chi l’ha appoggiata dicendole: “Brava, tutti questi leoni da tastiera è ora che la smettano” o, anche: “Seguo Sonia da tempo ed effettivamente questa persona in compagnia di un altro hater offende non solo Sonia ma anche chi le invia messaggi di stima. Dovrebbero esistere delle leggi atte a tutelare i profili di tutti, dare la possibilità di bloccare subito chi offende con volgarità e cattiveria” e chi l’ha attaccata duramente per la sua reazione e ha detto: “Fare bullismo non è il modo giusto di contrastare il bullismo, eppure hai 50 anni… Posso aspettarmi scivoloni del genere da ragazzine, non fa signore adulte” o, ancora “Signora B., adesso mi diventa anche paladina in difesa dei bullizzati? Da Formentera? Eddai, non ci crede nemmeno lei“.