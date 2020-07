De Martino e Marcuzzi, Belen prima smentisce la storia tra i due e poi pubblica lo stesso fiore viola che per molti è la prova del tradimento

0 SHARES Condividi Tweet

La storia dell’estate, quella del presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi ai danni di Belen sta tenendo ancora banco.

Il gossip si è scatenato e, che il tradimento sia avvenuto sul serio o no, i diretti interessati non stanno trascorrendo giornate serene.

Alessia Marcuzzi posta video che la riprendono insieme al marito Paolo Calabresi che vorrebbero trasmettere serenità ma poi, fonti molto vicine alla coppia, dicono che lui è fuori di sè dalla rabbia e che lei sta soffrendo tantissimo.

Belen si mostra già in compagnia di un altro uomo, l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi ma poi pubblica alcuni stati molto malinconici che sono la prova che per lei non è affatto un buon momento e poi c’è Stefano De Martino che si è tuffato nel lavoro e che si è precipitato , con un video, a smentire il gossip.

Il tradimento di Stefano De Martino

La notizia del tradimento di Stefano De Martino l’ha rivelata per prima Dagospia che, sulle prima, aveva detto che era avvenuto con una conduttrice Mediaset più grande di lui tanto che si era scatenato il totonome.

Ma poi, poco dopo, è venuto fuori il nome di Alessia Marcuzzi.

I due, che avevano lavorato insieme a “L’Isola dei famosi”, si sono precipitati a smentire asserendo di essere solo molto amici ma in pochi ci hanno creduto.

Se il tradimento c’è stato o no, forse non si saprà mai ma i quattro avranno certamente i nervi scoperti per tutto quello che si è scatenato.

La smentita di Belen e poi il post della viola

Belen, dopo che è venuto fuori il nome di Alessia Marcuzzi, per un po’ è stata zitta ma poi, dopo che a gran voce il web si chiedeva cosa ne pensasse, è intervenuta con un post smentendo la notizia e sottolineando che tra lei e Alessia Marcuzzi c’è molta stima e un ottimo rapporto.

Poi è venuta fuori la notizia, scavando sui social della Marcuzzi e di De Martino per scovare qualche traccia del tradimento che in tempi non sospetti , negli stessi giorni, qualche mese fa sia Alessia che Stefano hanno pubblicato, ognuno sui propri social un fiore, una viola dai petali un po’ particolari. Questa foto per molti è stata la prova del tradimento perché ha dimostrato che erano insieme quando nessuno la sapeva.

Dopo qualche giorno dal questa notizia, ieri Belen ha postato sui suoi social lo stesso fiore.

In tanti si sono chiesti cosa abbia voluto dire.