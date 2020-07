John Travolta distrutto, è morta la moglie Kelly Preston

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi John Travolta ha dovuto comunicare una notizia terribile, la moglie 57enne, Kelly Preston è morta per un tumore al seno contro il quale stava combattendo da diversi anni.

A dare la tristissima notizia è stato proprio l’attore con un post scrivendo così: «Con il cuore pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno”

E poi, ancora: “Ha combattuto una coraggiosa lotta con l’amore e il sostegno di tante persone. La mia famiglia e io saremo per sempre grati ai suoi dottori e infermieri del MD Anderson Cancer Center, tutti i centri medici che l’hanno aiutata, così come i suoi molti amici e le persone care che sono state al suo fianco. L’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati. Mi prenderò un po’ di tempo per stare con i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentiremo per un po’. Ma sappiate che sentirò il vostro amore nelle settimane e nei mesi a venir. Tutto il mio amore, JT».

I due attori avevano avuto tre figli Jett, Ella Bleu e Benjamin.

Jett è morto a 16 anni ma il motivo non è mai stato specificato.