Luca Laurenti fa una rivelazione: “Ho pensato che mia moglie e Paolo Bonolis avessero una storia”

Luca Laurenti, da sempre spalla di Paolo Bonolis è un artista molto apprezzato.

Cantante e interprete bravissimo ha una simpatia innata che, al fianco di Paolo Bonolis esplode e diverte il pubblico che lo segue e lo ama da sempre.

Il rapporto tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Quando si pensa a Paolo Bonolis lo si pensa sempre in coppia con Luca Laurenti ed è vero anche il contrario.

I due amici, hanno rivelato aneddoti molti simpatici che sono loro accaduti negli anni a volte così divertenti da sembrare inventati e, invece sono assolutamente accaduti.

I loro racconti dimostrano l’amicizia e il rapporto vero che li lega.

A volte si è parlato di dissapori tra i due come quando si raccontò che, durante un’intervista che Paolo Bonolis rilasciò a Maurizio Costanzo non citò mai Luca Laurenti e quest’ultimo rimase così tanto offeso che i due non si sono più rivolti la parola per anni.

Non sappiamo se è la verità perché questa notizia non è mai stata smentita o confermata dai due salvo poi rivederli insieme come se nulla fosse accaduto.

Luca Laurenti ha sempre detto di dover essere molto grato a Paolo Bonolis perché agli inizi della carriera, quando nona aveva soldi e non lo conosceva nessuno, Paolo Bonolis lo ha ospitato per diverso tempo a casa sua, accogliendolo nel modo migliore a facendolo sentire molto ben accettato.

La rivelazione di Luca Laurenti

Luca Laurenti, in una recente intervista, ha parlato molto del rapporto con la moglie di cui è profondamente innamorato e a cui è grato per averlo tirato fuori da una brutta forma di depressione.

I due hanno anche un figlio che oggi ha 26 anni e formano una famiglia molto solida.

Luca Laurenti ha detto che un altro motivo per essere grato a Bonolis è anche quello di avergli presentato quella che poi è diventata sua moglie, Raffaella Ferrari però ha anche raccontato così: “È stata fondamentale, da quando siamo sposati i nostri progetti sono rimasti intatti, e cerchiamo di restare uniti e generare amore“.

E poi ha aggiunto: “È stato Paolo Bonolis a presentarmela e mi è subito piaciuta. Ma credevo ci fosse del tenero tra lei e lui. Quando ho capito che non era così ho iniziato a corteggiarla“.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno progetti anche per il futuro e vederli insieme è garanzia di divertimento.