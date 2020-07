Marica Pellegrinelli dimentica in fretta Charley Vezza e frequenta un uomo molto affascinante, c’è del tenero?

0 SHARES Condividi Tweet

Marica Pellegrinelli, l’ex di Eros Ramazzotti, sembra stia iniziando una nuova frequentazione con un uomo famosissimo.

La bellissima e giovanissima modella, dopo l’addio tormentato con Charley Vezza e la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, sembrava avesse deciso di rimanere single per tutta l’estate.

Ma dopo un presunto flirt con il modello Paul Ferrari, conosciuto durante un provino, Marica Pellegrinelli è stata “paparazzata” accanto a un uomo bellissimo, molto affascinante ed un ex calciatore.

Si tratta del bomber Marco Borriello anche lui single dopo la fine della sua storia con Sofia Resing, modella brasiliana.

MARICA E EROS RAMAZZOTTI UN AMORE INTENSO FINITO LA SCORSA ESTATE

Marica non ha mai voluto parlare della sua vita privata e in particolare della sua lunga storia con Eros Ramazzotti.

La storia d’amore tra Marica e Eros era durata fino alla scorsa estate. Dieci anni di amore intenso, culminato dalla nascita di due bellissimi figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio, rispettivamente di nove e cinque anni.

L’estate scorsa un freddo comunicato stampa aveva reso pubblica la fine della storia tra i due. Lei aveva deciso di prendere una nuova strada, si era innamorata di Charley Vezza.

Poi la fine della storia con l’imprenditore di successo e la voglia di dedicarsi ai figli e al lavoro.

L’INCOTRO CON MARCO BORRIELLO

Poi l’incontro, immortalato dalle foto di Gente con il bello del calcio, Marco Borriello anche lui single.

I due nella foto mostrano una certa complicità, a pranzo in un noto ristorante di Milano, Marica e Marco sembrano essere molto affiatati.

Solo qualche giorno fa proprio Marco Borriello rilasciò un’intervista nella quale disse che aveva voglia di creare una famiglia e di sognare dei figli

“Per anni ho pensato soltanto alla carriera e a divertirmi, non lo nego, anche se mai nessuna donna mi ha distratto dal calcio. Adesso sto iniziando a desiderare una compagna stabile e dei figli. […] La donna ideale deve avere una grande dignità, deve essere bella perché io mi innamoro anche con gli occhi, sensibile, intelligente e capire i momenti. Si dice che non ci sono più le donne di una volta, ma il mondo è cambiato. Il telefono crea tante distrazioni, anche sessuali. Ma spero di trovare presto la donna giusta e di avere tanti bambini. Ho comprato case in tutto il mondo e ogni volta che ne acquistavo una mi immaginavo lì dentro con la mia famiglia”.

MARICA E EROS MOLTO VICINI DURANTE LA QUARANTENA

Eppure durante la quarantena Marica si era molto riavvicinata a Eros e molti amici della ex invidiatissima coppia avevano pensato che i due stavano pensando seriamente di rimettersi insieme, poi smentito dai fatti.

Poi l’incontro di Marica con Paul Ferrari, infine le prime uscite con Marco Borriello…