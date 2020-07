Giancarlo Magalli, “vi racconto a cosa ho rinunciato per Adriana Volpe perché ho scelto di …

0 SHARES Condividi Tweet

Magalli contro Volpe, la saga infinita a cui si aggiunge un altro episodio che racconta, questa volta, Giancarlo Magalli.

Se da un parte c’è Adriana Volpe che è fuori di sé dalla rabbia per come Giancarlo Magalli continua a trattarla anche se a distanza, dall’altra c’è Giancarlo Magalli che è convinto che la Volpe si stia facendo pubblicità alle sue spalle continuando a parlare di lui e rimanendo così sempre sulla bocca di tutti.

Infatti, ha dichiarato: “Sono anni che si parla di questa diatriba e non se ne può più. Purtroppo anni fa lei ha scoperto che, menzionandomi, riusciva a far parlare di sé”.

Giancarlo Magalli racconta a cosa ha rinunciato

Giancarlo Magalli ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Nuovo Tv” e raccontato che non ha accettato di entrare nella casa del Grande Fratello vip e confrontarsi con Adriana Volpe come gli era stato chiesto da Alfonso Signorini e spiega le motivazioni.

Magalli ha detto che gli era stato proposto un compenso davvero allettante ma ha spiegato che: “Non mi piaceva l’idea di andare lì per metterla in difficoltà. E non mi sarebbe neppure piaciuto il contrario, ovvero l’opzione di essere una sua vittima. Quindi ho preferito lasciar perdere”.

Le dichiarazioni di Adriana Volpe: «Sono il suo chiodo fisso”

Anche Adriana Volpe ha avuto modo di dire cosa pensa di Giancarlo Magalli e ha detto: “Sono il suo chiodo fisso, è un’ossessione. A Tv8 non puntiamo agli ascolti»

E poi ha anche aggiunto: “Non ne posso più. Ancora un attacco, per di più gratuito, in un momento in cui lui non va nemmeno in onda e dovrebbe starsene in campagna e rilassarsi. Le sue parole sono inqualificabili e non fanno altro che mostrare la sua bassezza umana“.

A proposito degli ascolti bassi che sta registrando il nuovo programma condotto da Adriana Volpe, la stessa ha dichiarato:

“Noi non puntiamo agli ascolti ma, appunto, a essere differenti grazie anche alla sinergia con SkyTg24. Piuttosto mi chiedo perché se ne preoccupi lui invece di pensare ai suoi, come Demo Morselli e Roberta Morise, che non saranno più al suo fianco ne I Fatti Vostri in autunno“.

Adriana Volpe non ha peli sulla lingua e attacca Giancarlo Magalli per l’ultima sua uscita , però, ad onor del vero non se le mandano a dire reciprocamente.

Adriana Volpe in questa sua “guerra” contro Giancarlo Magalli ha dalla sua parte Cirillo che la pensa esattamente come lei.