Caterina Balivo parte per le vacanze, posta una foto ma il web si indigna, scoppia la polemica e la Balivo si scusa

Caterina Balivo, dopo un inverno alla conduzione di “Vieni da me” fermo solo per qualche tempo per la pandemia, è partita per le meritate vacanze insieme ai due figli e al marito.

Dopo un anno di lavoro le vacanze sono un vero toccasana per tutti e potersele concedere è un lusso che in questo periodo spetta a pochi ma, certamente, non è un problema per i vip.

Caterina Balivo, complice la felicità per la partenza , da sempre molto attiva sui social, ha postato una foto che, però, ha suscitato grandi polemiche.

Nella foto, infatti si vede lei in primo piano e da corredo la seguente didascalia: “Aspettavo questa partenza dal giorno del mio compleanno. Poi sappiamo tutti quello che è successo, sembrava impossibile partire e invece…Da stasera starò con tutta la mia famiglia. Un po’ di ansia per il volo c’è ma già so che appena decollati sarà andata via. Vi aggiorno e vi lovvo”.

La famiglia di Caterina Balivo è in viaggio per la Sicilia e i componenti non vedono l’ora di atterrare e iniziare i giorni di sole e mare.

La foto postata suscita polemiche

Nela foto si vede solo un po’ il marito di Caterina Balivo che è alla guida e indossa le cuffie.

Il web, alla vista del guidatore con le cuffie, si è rivoltato e lo ha accusato di non rispettate il codice della strada.

Gli utenti hanno immediatamente risposto sul web a quanto scritto dalla Balivo: “Tuo marito guida con le cuffie ???”

E qualcun altro ha esagerato dicendo “Non è un bell’esempio, andrebbe ritirata la patente” ma la Balivo si è affrettata rispondere: “No, era solo per quei 5 minuti” e, ancora: “Tranquillo, è tutto sotto controllo”.

Qualcun’altro ha solo voluto scherzare sulla questione e ha detto: “Tuo marito ha le cuffie per non sentirti?”.

La reazione della Balivo

Certamente Caterina Balivo ha capito che il marito non si è comportato esattamene benissimo e avranno provveduto subito a togliere le cuffie ma al popolo del web non sfugge proprio nulla e anche quando un vip è amato e seguito come il caso di Caterina Balivo cercano sempre di trovare qualcosa che non va.

Caterina Balivo, però, ha risposto subito a chi li ha accusati di non rispettare il codice della strada e saranno corsi subito ai ripari.