Emergenza Covid-19, focolaio nella sede della Croce Rossa, sono risultati positivi 42 migranti

Un focolaio è stato localizzato dalla task force dell’Asl a Jesolo nella sede della Croce Rossa. Sono risultati positivi 42 migranti di origine africana.

Il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, ha chiesto che la sede della croce rossa fosse presidiata in modo stabile dalle forze dell’ordine per non permettere che ci sia un contatto tra i positivi e l’esterno della sede stessa.

La Croce rossa ha informato che trasferirà i 42 positivi in altri centri specializzati con i propri mezzi.