Salvo Sottile durissimo con Franco Di Mare “ la cosa che mi da più fastidio …

Ieri è stata una giornata molto particolare per tutti i conduttori Rai perché sono stati rivelati i palinsesti per l’autunno inverno e, comunque, per la stagione 2020/2021 e tutti gli esclusi sono chiaramente rimasti malissimo mentre hanno gongolato, e non poco, tutti quelli che sono stati riconfermati.

Tra chi ha provato molto delusione c’è Salvo Sottile, giornalista bravissimo e molto seguito, che non ha avuto alcuna riconferma.

La delusione di Salvo Sottile

Salvo Sottile, che da quattro anni era la timone della seguitissima trasmissione Mi manda Raitre, non è stato riconfermato.

Questo lo ha voluto il direttore di Rai3 Franco Di Mare che ha ritenuto di non doverlo riconfermare nonostante Salvo Sottile sia un volto molto amato.

Salvo Sottile ha voluto subito mettere in chiaro la sua posizione e ha dichiarato: “Credo di aver fatto un programma che nella mattina di Rai3 è il secondo più visto, dopodiché se la condanna è essere un giornalista esterno e per questo devi essere messo da parte, allora tutti i giornalisti esterni in Rai devono preoccuparsi, perché se si segue la logica di Di Mare presto verranno mandati via, no?

Salvo Sottile è molto amareggiato, in primo luogo per non avere più un programma che si era ritagliato a sua immagine ma anche , come lui stesso ha avuto modo di dire, per come è stato trattato.

“Franco Di Mare non mi ha mai risposto”

Salvo Sottile ci ha tenuto a raccontare come è stato trattato prima di sapere ufficialmente di essere stato escluso e ha detto: “Non mi ha confermato e va benissimo. L’unica cosa che mi dispiace è che non mi ha mai parlato apertamente”.

Infatti, Sottile si spiega meglio: “Non mi ha mai risposto ad un messaggio o una telefonata, questa è la cosa che più mi dispiace”.

Ma aggiunge anche che: “Lo consideravo un amico, ci sta il fatto che tu puoi congedarti da qualcuno e lasciarlo a casa perché non rientra nella tua linea editoriale, ma credo ci sia una sorta di educazione che ti porta ad essere chiaro con le persone”.

Salvo Sottile ha spiegato che Franco Di Mare ha fatto sapere che non vuole più figure esterne e, a questo proposito, controbatte così: “Mi fa sorridere, io ho fatto Mi manda Raitre per 5 anni. A sentire Franco Di Mare sembra che chi non era interno non lo potesse fare”.