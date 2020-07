Pierluigi Diaco, a Io e Te: «Ho preso una decisione, non era più possibile continuare…»

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco, al timone della trasmissione pomeridiana della Rai Io e Te non ha passato mesi molto semplici perché è stato attaccato duramente dal mondo del web per il suo comportamento.

Pierluigi Diaco che ha sempre detto di essere una persona molto vera e non è riuscito, durante la trasmissione, a mantenere la calma quando c’era qualcosa che gli dava fastidio e ha sempre esternato i suoi stati d’animo senza filtri. Per questo è stato giudicato e criticato da chi gli ha contestato di essere molto duro con i suoi ospiti in studio e anche con i suoi collaboratori.

Le accuse mosse a Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco non le manda certo a dire e, quando si è trovato in situazioni che non gli sono piaciute, senza mezzi termini lo ha detto. Non è stata molto serena l’ospitata di Jo Squillo che Diaco ha avuto modo di criticare per i modi molto veloci di parlare della cantante e le ha detto “Datte na calmata” o, anche, è stato poco carino con Corinne Clery alla quale ha dato della bugiarda o anche con i suoi collaboratori in studio quando qualche volta, distrattamente sono passati davanti alle telecamere e lui li ha apostrofati con la sua solita frase “datte na calmata”.

L’annuncio di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco ha voluto nella sua trasmissione oltre all’ospite fissa Katia Ricciarelli per la quale prova una profonda ammirazione, anche il suo cagnolino, Ugo.

Ma dopo mesi di diretta si è reso conto che per il suo cane era un sacrificio stare in trasmissione per tutto il tempo in cui va in onda “Io e te” e allora pur dispiaciuto perché era un’idea che a lui piaceva molto, ha fatto un annuncio in diretta e ha detto così: «Da domani non sarà più in diretta con noi. Era troppo dura…Per Ugo era diventata troppo dura trascorrere tre ore al giorno in studio, cinque giorni a settimana. C’è anche il problema dei cavi elettrici e della pipì. Durante l’ora e quaranta di trasmissione, Ugo sarà al parco con i suoi amici».

Il pubblico da casa è rimasto molto dispiaciuto ma i mondo del web ha commentato che per il piccolo Ugo è certamente la scelta migliore.

Diaco ha dato prova di grande sensibilità e di grade amore per gli animali perché non ha sacrificato il benessere del cane ad un suo tornaconto personale, infatti gli animali in studio che gironzolano liberi piacciono molto a chi segue da casa.