Attimi di paura in Autogrill, donna dimentica la figlia nella stazione di servizio, la piccola di 8 anni impaurita inizia a camminare su un tratto di strada trafficatissimo

E’ successo tutto in un attimo. Una donna si è fermata a una stazione si servizio di Aprilia, sulla Pontina per far rifornimento e non si è accorta che la figlia di 8 anni, nel frattempo, è scesa dal mezzo.

La donna, pensando che la figlia dormisse, è ripartita, lasciando la piccola sola nella stazione di servizio.

La piccola, impaurita, ha iniziato a camminare sulla Pontina, strada trafficatissima.

Per fortuna alcuni testimoni in autogrill hanno visto tutta la scena e hanno chiamato le forze dell’ordine che sono riuscite a recuperare la piccola e riportarla nella stazione di servizio.

La giovane madre dopo qualche chilometro, si è accorta della mancanza della figlia ed è ritornata alla stazione di servizio dove ad attenderla c’era la piccola e le forze dell’ordine.