Conduttrice di tg in diretta mentre sta parlando le cade un dente, lo prende e continua a condurre, grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Può capitare, durante una diretta, qualche momento di grande imbarazzo e difficoltà anche nel continuare a gestire la situazione. C’è stato chi durante la diretta è svenuto, chi ha scoperto che il marito era morto in un incidente stradale e chi ha scoperto un tradimento. Ma spesso le conduttrici, che sono i soggetti a cui sono accadute più situazioni imbarazzanti in diretta rispetto ai colleghi maschi, riescono a mantenere la calma e il sangue freddo e ad andare avanti.

La speranza di chi è in diretta tv è che, tranne in casi estremi quando la situazione è decisamente evidente come nel caso di uno svenimento o di un malore, chi segue da casa non si accorga di nulla , dello stato d’animo o di un problema e che la diretta segua liscia; ma non è sempre così perché il pubblico da casa riesce a cogliere, di solito, anche il più lieve imbarazzo.

La conduttrice ha perso un dente mentre parlava

L’ultimo episodio che è accaduto è successo ai danni di una conduttrice ucraina che, mentre era in diretta e stava parlando, si è resa conto che le è caduto un dente.

Lei, senza scomporsi l’ha preso al volo e l’ha tenuto stretto in mano stando attenta , da qual momento a non sorridere più dato che si trattata di un incisivo.

La conduttrice tv, Marichka Padalko ha poi spiegato sulla sua pagina Instagram cosa le è accaduto e cosa ha provato e ha detto così: «Pensavo che nessuno avrebbe notato l’incidente».

Ma, come spesso accade, appena l’incidente è avvenuto ha fatto il giro dei social e lei, a quel punto, ha ritenuto che sarebbe stato meglio spiegare lei cosa le era accaduto e ha detto che quel dente, più o meno 10 anni prima le era stato ricostruito perché, giocando con la sua bambina, le si era rotto.

Marichka Padalko, che conduce il tg del canale TSN è stata bravissima a non scomporsi.

Però ha voluto essere onesta con chi la segue, infatti, ha detto “Onestamente, ho pensato che l’incidente sarebbe passato inosservato ma avevo sottovalutato l’attenzione dei nostri spettatori”.

L’origine dell’incidente

La Padalko ci ha tenuto a metter al corrente i suoi telespettatori di come è potuto accadere di perdere un dente all’improvviso e i suoi telespettatori hanno ammirato la sua sincerità.

D’altronde la conduttrice non avrebbe potuto comportarsi diversamente visto che tutti se ne sono accorti e il video, da quel momento, ha fatto il giro del web diventando, nel giro di pochissimo tempo, virale.